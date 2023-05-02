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Контиевский Владимир Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Контиевский
Имя
Владимир
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6438. КОНТИЕВСКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ, 28 л., Никольск. у., Шестаковск. в., д. Чуркино, В. Т. Балтфл. и . Кроакрепост., Ст. 180а, олиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 15 окт. 923.

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