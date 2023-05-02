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Пиль Август Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиль
Имя
Август
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
18154. ПИЛЬ, АВГУСТ ПЕТРОВИЧ, 43 г. Рд. в Верровск. у.; — Н. С. Петроградск. р. 1 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 14 дек. 920.

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