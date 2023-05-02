Клейменов Пантелеймон Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Клейменов
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5988. КЛЕЙМЕНОВ ПАНТЕЛЕЙМОН СЕРГЕЕВИЧ, 21 г., г. Москвы, Н. С. 2 уч. Белгородск. у., Ст. ст. 180, 222, лиш. св. 1 г. 3 м., Исп. 23 окт. 923
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