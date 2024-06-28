Алексеев Семен Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44795. АЛЕКСѢЕВЪ, СЕМЕНЪ АЛЕКСѢевъ. К. Серпухов. у., Бацѣевск. в., с. Пѣшкова, 34 л.; — Москов. С. П., 4 п. 134, 135, 149 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 20 дн. Исп. 10 Янв. 905.
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