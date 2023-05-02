Шершаков Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШершаков Матвей Михайлович

Шершаков Матвей Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шершаков
Имя
Матвей
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12022. ШЕРШАКОВ, МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л. Гр. Звенигородск. у., Ягунинск. в., д. Андреевки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Незакон. действия, лиш. св. 6 м. Исп. 9 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close