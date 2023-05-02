Шершаков Матвей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шершаков
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12022. ШЕРШАКОВ, МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 24 л. Гр. Звенигородск. у., Ягунинск. в., д. Андреевки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Незакон. действия, лиш. св. 6 м. Исп. 9 дек. 920.
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