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Кладовщиков Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кладовщиков
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5981. КЛАДОВЩИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 47 л., Тотемск. у., Усть-Пельмск. в., д. Ухтош, Н. С. 1 уч. Галичск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 11 янв. 923.

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