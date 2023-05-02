Кугель Борис Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кугель
- Имя
- Борис
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7207. КУГЕЛЬ БОРИС МОИСЕЕВИЧ, 19 л., Гомельск. г., г. Климовичи. В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 105, 112 ч. 1, 157 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 янв. 923.
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