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Кугель Борис Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кугель
Имя
Борис
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
09 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7207. КУГЕЛЬ БОРИС МОИСЕЕВИЧ, 19 л., Гомельск. г., г. Климовичи. В. Т. Западн. окр. Ст. ст. 105, 112 ч. 1, 157 ч. 1, лиш. св. 1½ г. Исп. 9 янв. 923.

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