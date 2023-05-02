Ларина Елизавета Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ларина
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7907. ЛАРИНА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА, 40 л., Ряжск. у., Фофановск. в. Н. С. 1 р. Ряжен, у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 марта 923
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