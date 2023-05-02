Куликов Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куликов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16407. КУЛИКОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Сольвычегодск. у., Метлинск. в., д. Моисеевой; — Н. С. 4 уч. г. Вологды. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 14 д. пр. з. Исп. 14 марта 920. | 915 119776 2 п. 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.