Граховский Пейсах-Лейб Гдалев-Шлемов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Граховский
- Имя
- Пейсах-Лейб
- Отчество
- Гдалев-Шлемов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17988. гРАХОвскій, пейСахъ-лейбъ Гдалевъ-Шлемовъ (онъ же Гороховскій), 38 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Елисаветграда; — Елисаветград. О. С., 8 Нояб. 910, 152, 152¹ и 2 ч. 1655 У. (2 прест.), арест. отд. 3½ г. Исп. 13 Янв. 911. | 905 86916 2 ч. 1655 У. | 99 65810 169 М. | 902 62609 2 ч. 1655 У. | 98 42528 169 М. | 900 90248 977 и 1655 У.
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