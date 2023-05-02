Беркович Гирша-Арон Аншалев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беркович
- Имя
- Гирша-Арон
- Отчество
- Аншалев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100881. БЕРКОВИЧЪ, ГИРША-АРОНЪ Аншалевъ, (ложно имен. себя Микульскимъ, Кургановымъ и Исаакомъ), 25 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Равы; — Смоленск. О. С., 24 Марта 911, 152 и 3 ч. 1651 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Сент. 907 г. (951 У., арест. отд. 4 г.), арест. отд. 5 л. Исп. 13 Мая 911. | 904 47833 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 94068. | 902 40275 1651 У. | 98 27820 169 М. | 902 29386 172 М. (покуш.). | 900 86639 1655 У. | 97 34061 169 М.
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