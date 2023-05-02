Ткаченко Тихон Епифанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Епифанов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140005. ТКАЧЕНКО, ТИХОНЪ ЕПИФАНОВЪ. К. Уманск. у. и в., предм. Умани, 20 л.; — Уманск. О. С. 12 Сент. 909, 134, 135, 140, 148, 149 и 1642 У., тюр. 2½ г. Исп. 23 Окт. 909.
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