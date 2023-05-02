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Бауман Август Карлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бауман
Имя
Август
Отчество
Карлов
Дата исполнения приговора
13 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45152. БАУМАНЪ, АВГУСТЪ КАРЛОВЪ. К. Юрьевск. у., Герьянормск. в., 24 л.; — М. С. 1 уч. Юрьево-Верроск. окр., 172 М. (пріемъ крад.), тюр. 5 м. Исп. 13 Мая 905.

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