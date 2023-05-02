Серебряков Федот Прокофьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Серебряков
- Имя
- Федот
- Отчество
- Прокофьев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98544. СЕРЕБРЯКОВЪ, ФЕДОТЪ (ФЕдоръ) Прокофьевъ, 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Валковск. у., Ольховатск. в., х. Широкаго; — Харьков. О. С., 28 Апр. 911, 152 и 3 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 57018, каторж. раб. 4 г. Исп. 4 Іюня 911. | 907 85280 169 М. | 98 18466 170 М. | 903 26992 1653 У. | 96 44186 169 М. | 900 42297 169 М.
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