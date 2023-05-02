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Лабзин Василий Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лабзин
Имя
Василий
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
14 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
16497. ЛАБЗИН, ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Коломенск. у., Перфентьевск. в. и с.; — Р. Т. г. Москвы. Кража, пр. р. 18 л., по амн. нак. сокр. на полов. Осужд. 14 апр. 920.

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