Лабзин Василий Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лабзин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16497. ЛАБЗИН, ВАСИЛИЙ МАТВЕЕВИЧ, 26 л. Гр. Коломенск. у., Перфентьевск. в. и с.; — Р. Т. г. Москвы. Кража, пр. р. 18 л., по амн. нак. сокр. на полов. Осужд. 14 апр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.