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Захаров Сергей Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захаров
Имя
Сергей
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4887. ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л., г. Трубчевска. Ст. 114, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Срок. исп. не указ., осужд. 30 декабря 922.

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