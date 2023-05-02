Захаров Сергей Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 декабрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4887. ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л., г. Трубчевска. Ст. 114, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Срок. исп. не указ., осужд. 30 декабря 922.
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