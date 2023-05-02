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Зубов Роман Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубов
Имя
Роман
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5037. ЗУБОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ, 26 л., Середск. у., в. и с. Дежурн. камер. Н. С. б. г. Петрограда. Ст. 180, лиш. св. 1 г. Исп. 24 декабря 923.

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