Джаримов Соучас Цикуриневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжаримов Соучас Цикуриневич

Джаримов Соучас Цикуриневич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Джаримов
Имя
Соучас
Отчество
Цикуриневич
Дата исполнения приговора
30 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3887. ДЖАРИМОВ СОУЧАС ЦИКУРИНЕВИЧ, 50 л., Фарск. окр., аула Егорухай. Адыгейск. Облсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 30 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.