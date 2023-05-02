Архипова Меланья Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Архипова
- Имя
- Меланья
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129637. АРХИПОВА, МЕЛАНЬЯ МИХАЙлова. Мщ. г. Риги, 35 л., рд. въ г. Томскѣ; — М. С. 7 уч. г. Вильны 12 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 29 Сент. 909.
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