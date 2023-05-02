Власов Степан Ермолаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Власов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Ермолаевич
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13852. ВЛАСОВ, СТЕПАН ЕРМОЛАЕВИЧ, 28 л. Гр. Котельническ. у., Троцк. в., д. Палдычи; — Н. С. 2 уч. Котельническ. у. Незак. обыск. лиш. св. 2 г., с зач. 22 д. пр. з. Исп. 27 окт. 920.
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