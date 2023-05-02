Корняков Иван Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корняков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6559. КОРНЯКОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ, 26 л., Тарусск. у., Высокиничск. в., д. Тарсуки, Н. С. 4 уч. Тарусск. у., Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 4 г., Исп. 26 июля 923.
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