Коряшкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоряшкин Василий Иванович

Коряшкин Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коряшкин
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
6703. КОРЯШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Ростовск. у., Ивашевск. в., с. Лазарцева-Фомина, Н. С. 7 уч. Ростовск. у., Ст. ст 180а и 220, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 окт. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.