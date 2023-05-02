Коряшкин Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коряшкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 191
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6703. КОРЯШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 18 л., Ростовск. у., Ивашевск. в., с. Лазарцева-Фомина, Н. С. 7 уч. Ростовск. у., Ст. ст 180а и 220, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 20 окт. 923.
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