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Рыжев Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжев
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
8474. РЫЖЕВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 31 г., Кирсановск. у., Вячкинк. в., с. Козылки. Н. С. 7 р. Козловск. у. Ст. 180 н. ≪б≫, лиш. св. 1 г. Исп. 13 марта 923.

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