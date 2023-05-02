Али-Бек-Оглы Мамед-Али
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Бек-Оглы
- Имя
- Мамед-Али
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129422. АЛИ-БЕКЪ-ОГЛЫ, МАМЕДЪ-Али. К. Кубинск. у., с. Кюпчала, 25 л.; — Кубинск. М. С., 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. въ Окт. 909.
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