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Бабай Яков Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабай
Имя
Яков
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
129706. бАбАЙ, ЯКОВЪ АНДРЕЕВЪ. К. Константиноград. у., Песчанск. в., с. Марьяновки, 40 л.; — Полтав. О. С. 10 Сент. 909, 1 ч. 177 М., 134, 135, 152, 1692 и 1697 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 7 Сент. 909 г. (13 и 1 ч. 1692 У., тюр. 8 м.), съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 15 Окт. 909.

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