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Морозов Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Морозов
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
26894. МОРОЗОВ, ИВАН КУЗЬМИЧ, 59 л. Гр. Борисоглебск. у., Борисоглебско-Пригородн. в., с. Станичной Слободы; — Н. С. 2 уч. Борисоглебск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Исп. 4 июня 920.

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