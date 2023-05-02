Морозов Иван Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морозов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26894. МОРОЗОВ, ИВАН КУЗЬМИЧ, 59 л. Гр. Борисоглебск. у., Борисоглебско-Пригородн. в., с. Станичной Слободы; — Н. С. 2 уч. Борисоглебск. у. Самогон., лиш. св. 5 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Исп. 4 июня 920.
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