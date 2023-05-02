Сорокин Михаил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сорокин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8704. СОРОКИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л., Сев.-Двинск. г., Никольск. р., д. Мокрецово. Сев.-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 91, 109, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 5/І—26.
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