Гедарт Андрей Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гедарт
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46009. ГЕДАРТЪ, АНДРЕЙ ЯКОБОВЪ. К. Дробин. у., Альтенбургск. в., 20 л.; — М. С. 4 уч. Газенн.-Гробин. окр. (въ 4 р.), 49 М., тюр. 1 м. Исп. 30 Апр. 905. | 903 85226 1655 М. | 900 51278 169 М. | 901 65205 170¹ М.
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