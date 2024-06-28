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Агличев Артемий Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агличев
Имя
Артемий
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44697. АГЛИЧЕВЪ, АРТЕМІЙ СЕРГѢЕВЪ. К. Скопинск. у., Сергіевск. в., с. Немерова, 63 л.; — Рязанск. О. С., 12, 13 и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 24 Мая 905.

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