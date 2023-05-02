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Кондаков Василий Евстигнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондаков
Имя
Василий
Отчество
Евстигнеевич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6353. КОНДАКОВ ВАСИЛИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 23 л., Яранск. у., Сметанинск. в., д. Кочугавой, Марийск. Облсуд, Ст. ст. 105, 116, лиш. св. 4 г. 8 м. и пор. пр. 3 г., Исп. 4 июня 923.

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