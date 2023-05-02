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Березюк Демид Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Березюк
Имя
Демид
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
26 июль 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 21
Источник
Скан
Оригинальная запись
71080. БЕРЕЗЮКЪ, ДЕМИДЪ ГРИГОРЬевъ. К. изъ сс.-посел., 48 л., рд. Житомір. у., въ в. и с. Красноселкѣ; — М. С. 8 уч. Житомір. окр., 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 26 Іюля 906 (Вѣр.). | 901 25906 169 М.

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