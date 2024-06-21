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Ушаков Иван Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ушаков
Имя
Иван
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
Источник
Скан
Оригинальная запись
140371. УШАКОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ишимск. у., Безруковск. в., д. Завьяловой, 43 л.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у. 7 Сент. 909, 13, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 14 Окт., счит. ср. съ 7 Сент. 909.

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