Ушаков Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140371. УШАКОВЪ, ИВАНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Ишимск. у., Безруковск. в., д. Завьяловой, 43 л.; — М. С. 2 уч. Ишимск. у. 7 Сент. 909, 13, 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 14 Окт., счит. ср. съ 7 Сент. 909.
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