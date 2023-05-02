Баринова Мария Евстратиева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баринова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Евстратиева
- Дата исполнения приговора
- __ сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129881. БАРИНОВА, МАРІЯ ЕВСТРАтіева. К. Уманск. у., Христиновск. в. и с., 35 л.; — М. С. 1 уч. Уманск. окр. 28 Авг. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Сент. 909.
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