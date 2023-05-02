Иванов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Михаил Васильевич

Иванов Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5156. ИВАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Новгородск. у., Медведск. в., д. Малое Угодье. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 7 декабря 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.