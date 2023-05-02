Романова Мария Степанова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Степанова
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39574. Романова, марія Степанова. Лиш. ос. пр. изъ к. Покров. у., Финѣевск. в. и с., 38 л., рд. т. же у., Аргуновск. в., въ д. Старомъ-Селѣ; — Владимірск. О. С., 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 4 Дек. 907. | 904 17370 1655 У. | 901 14831 170 М. | 902 57835 1649 У. | 96 5596 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.