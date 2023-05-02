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Ивахов Кузьма Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивахов
Имя
Кузьма
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
31 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5233. ИВАХОВ КУЗЬМА ИГНАТЬЕВИЧ 27 л., Сызранск. у., Головинск. в., с. Лыневки. Н. С. 8 уч. Сызранск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 31 января 923.

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