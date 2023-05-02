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Потапенко Логгин Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Потапенко
Имя
Логгин
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7940. ПОТАПЕНКО ЛОГГИН ФЕДОРОВИЧ, 33 л., Чериковск. у., Кричевск. в., д. Ново-Сокольники. Н. С. 2 уч. Чериковск. у. Ст. 140-а, лиш. св. 3 г. Исп. 30 июля 923

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