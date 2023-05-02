Фокин Исидор Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокин
- Имя
- Исидор
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 649
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18220. фокинъ, исидоръ герасимовъ. Мщ., 16 л., рд. въ г. Житомірѣ; — Житомірск. О. С., 114, 140, 149, 9 и 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 27835, тюр. 2 г. и 9 м. Исп. 25 Нояб. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 78751, пост. по сов. съ 906 г. № 82481. | 904 93181 169 М.
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