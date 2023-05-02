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Козлов Никодим Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Никодим
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6170. КОЗЛОВ НИКОДИМ ЕФИМОВИЧ, 46 л., Климовичск. у., с. Хотинского, Н. С. 3 уч. Селтинск. у., Ст. ст. 79 ч. 2, 87, 88, лиш. св. 3 г., Исп. 11 сент. 923.

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