Левчук Николай Романович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левчук
- Имя
- Николай
- Отчество
- Романович
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16653. ЛЕВЧУК, НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 30 л. Гр. Словинск. у.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтран. Должн. прест., лиш. св. 5 а. Исп. 26 окт. 920.
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