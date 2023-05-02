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Левчук Николай Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Левчук
Имя
Николай
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
16653. ЛЕВЧУК, НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, 30 л. Гр. Словинск. у.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. и водтран. Должн. прест., лиш. св. 5 а. Исп. 26 окт. 920.

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