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Елизов Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елизов
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2928. ЕЛИЗОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Троицко-Савск. аймак, Усть-Урлукск. в., с. Жиндоконского. Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 144, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 27/ІХ—24.  

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