Тюрк Март
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюрк
- Имя
- Март
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 475
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154792. ТЮРКЪ. МАРТЪ (внѣбр.). К. Гапсальск. у., с. Саулепа, 20 л.; — М. С. 2 уч. Рев.-Гапсальск. окр. 9 Дек. 909, 143, 173 и 175 М., по слож. съ нак. по приг. М. С. 2 уч. Рев.-Гапсальск. окр. отъ 27 Іюля 909 г. (154 И 171 М., тюр. 1½ м.), тюр. 7½ м. Исп. 10 Дек. 909.
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