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Агапова Акулина Васильева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Агапова
Имя
Акулина
Отчество
Васильева
Дата исполнения приговора
07 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
44688. АГАПОВА, АКУЛИНА ВАСИЛЬЕВА (она же Инюткина). К. Моршан. у., Архангельско-Больше-Ломовисск. в., д. Николаевки, 27 л.; — З. Н. 8 уч. Моршан. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Янв. 905.

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