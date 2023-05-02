Агапова Акулина Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агапова
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44688. АГАПОВА, АКУЛИНА ВАСИЛЬЕВА (она же Инюткина). К. Моршан. у., Архангельско-Больше-Ломовисск. в., д. Николаевки, 27 л.; — З. Н. 8 уч. Моршан. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Янв. 905.
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