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Калинин Степан Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинин
Имя
Степан
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
Источник
Скан
Оригинальная запись
4010. КАЛИНИН СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 32 л., Шадринск. окр., Батуринск. р. д. Зеваниной. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с 9/ХІ—24.

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