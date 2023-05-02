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Дмитриев Иван Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Иван
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3939. ДМИТРИЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, 25 л., Иркутск. у., Смоленск. в., с. Подгородно-Шилкина. Н. С. 1 уч. Иркутск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 авг. 923.

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