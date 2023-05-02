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Виноградов Антон Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Виноградов
Имя
Антон
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
13814. ВИНОГРАДОВ, АНТОН ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. г. Смоленска; — Р. В. Т. Александровск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 3 л. Исп. 21 окт. 920.

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