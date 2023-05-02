Магдюков Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагдюков Иван Владимирович

Магдюков Иван Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Магдюков
Имя
Иван
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8792. Магдюков Иван Владимирович, 67 л., Екатеринославск. г., Ново-Московск. у., Почино-Софийск. в., с. Поливанова. Сибирск. Крайсуд. Ст. 142, лиш. св. 9 л. П. в. з. с. 28 сент. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.