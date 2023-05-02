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Альмухаметов Ярмухаметь

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Альмухаметов
Имя
Ярмухаметь
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44837. АЛЬМУХАМЕТОВЪ, ЯРМУХАМЕТЬ. Башк. Челябинск. у., Метелевск. в., д. Сюрякова, 25 л.; — Екатеринбург. О. С., 4 п. 134, 135 и 1 п. 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 17 Мая 905.

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