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Пивоваров Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пивоваров
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
06 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
Источник
Скан
Оригинальная запись
10230. Пивоваров Михаил Егорович, 58 л., Брянск. г., Бежицк. у., Песоченск. в., д. Якимово. Н. С. 19/20 отд. г. Ленинграда. Ст. 188, лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 6 апр. 926.

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