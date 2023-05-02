Щелягин Павлин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩелягин Павлин Александрович

Щелягин Павлин Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щелягин
Имя
Павлин
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8395. ЩЕЛЯГИН, ПАВЛИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 38 л. Гр. Ростовск. у., в и с. Поречья; - Н. С. 2 р-на г. Ростова. Мошеннич., прин. раб. 1 г., с лиш. пр. заним. ответств. должн. в теч. 3 л. условно.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.